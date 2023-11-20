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Овчинников: после ЦСКА были предложения поработать в других клубах РПЛ, но я отказался

Овчинников: после ЦСКА были предложения поработать в других клубах РПЛ, но я отказался
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Экс-вратарь московского «Локомотива», а ныне тренер академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников признался, что у него были предложения от нескольких клубов Российской Премьер-Лиги. Специалист рассказал, что отказался от работы в РПЛ, но в ближайшее время ситуация может измениться.

«После ЦСКА я не приступал к тренерской деятельности, но пока работаю в РФС — чуть другое направление. Жизнь подскажет, есть ли интерес к работе главным тренером. После ЦСКА у меня были предложения в РПЛ, но отказался, потому что кто-то же должен работать в РФС. Работа главным тренером в ближайшем будущем? Всё возможно», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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