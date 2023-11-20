Сычёв: уверен, «Локомотив» будет в тройке РПЛ по итогам этого сезона

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что железнодорожники займут место в тройке лидеров РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ? Сложно точно оценить. В верхней части турнирной таблицы слишком высокая плотность. Одна победа может поднять команду сразу на несколько позиций наверх. Совсем ничего непонятно. Всё поменяется ещё несколько раз точно. Уверен, что «Локомотив» будет в тройке РПЛ по итогам этого сезона. У команды точно всё для этого есть», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25), ЦСКА (25), «Спартак» (24) и «Локомотив» (24).