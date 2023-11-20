Игрок сборной Кубы Эрнандес: пропущу матч с Россией из-за проблем с учёбой

Полузащитник сборной Кубы Эдуардо Эрнандес признался, что не сможет принять участие в товарищеском матче с национальной командой России из-за проблем с учёбой.

«Я в Россию не смог прилететь с командой на товарищеский матч, у меня возникли проблемы с учёбой», — приводит слова Эрнандеса издание Metaratings.

Напомним, Россия сыграет с Кубой сегодня, 20 ноября. Встреча пройдёт на «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 мск. В последних пяти товарищеских матчах сборная России одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.