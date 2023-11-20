Лайзанс: лидерство «Краснодара» не удивляет. Были близки к чемпионству и в прошлые годы

Бывший футболист ЦСКА и сборной Латвии Юрис Лайзанс высказался о турнирной ситуации в РПЛ.

«Первое место «Краснодара» не удивляет, потому что проделана большая работа. Команда старается и пытается показать себя в каждом матче. Одно поражение за первый круг говорит о том, что «Краснодар» хорошо подготовился, чтобы находиться на первом месте. Никто не знает, хватит ли сил команде Ивича, чтобы стать чемпионом. В прошлых годах «Краснодар» уже был близок к чемпионству, посмотрим, что выйдет в этом сезоне», — сказал Лайзанс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25), ЦСКА (25), «Спартак» (24) и «Локомотив» (24).