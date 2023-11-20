Защитник ЦСКА Милан Гаич может перейти в «Фиорентину»

Итальянская «Фиорентина» ищет правого защитника — это приоритетная цель клуба на ближайшее трансферное окно. Одним из вариантов усиления для «фиалок» является Милан Гаич из ПФК ЦСКА, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, помимо Милана Гаича, в сферу интересов «Фиорентины» входит Йосип Юранович из берлинского «Униона».

В сезоне-2023/2024 Гаич провёл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах. 27-летний серб забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал в составе французского «Бордо», а также за сербские «Црвену Звезду» и «ОФК Белград».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Милана Гаича в € 4 млн. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.