Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Милан Гаич может перейти в «Фиорентину»

Защитник ЦСКА Милан Гаич может перейти в «Фиорентину»
Комментарии

Итальянская «Фиорентина» ищет правого защитника — это приоритетная цель клуба на ближайшее трансферное окно. Одним из вариантов усиления для «фиалок» является Милан Гаич из ПФК ЦСКА, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, помимо Милана Гаича, в сферу интересов «Фиорентины» входит Йосип Юранович из берлинского «Униона».

В сезоне-2023/2024 Гаич провёл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах. 27-летний серб забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал в составе французского «Бордо», а также за сербские «Црвену Звезду» и «ОФК Белград».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Милана Гаича в € 4 млн. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Чалов стал победителем премии «Джентльмен года — 2023»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android