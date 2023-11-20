Экс-игрок «Рубина» Попов: у Рахимова был дерьмовый характер, как и у Черчесова

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов высказался о работе под руководством Рашида Рахимова.

«Что нового привнёс в команду Рашид Рахимов и какие впечатления остались от работы с ним? Рахимов – специалист хорошего европейского уровня. В России на тот момент ещё такого не было. Всё было разложено по полочкам – каждая тренировка, каждая минута, всё записано, законспектировано по километражу. Тренировка была построена скрупулёзно, от разминки до заминки. Так сказать, европейский подход, тактическая подкованность, правильная расстановка на поле.

Теоретическая часть вся доходчиво рассказана, по полю все походили за ручку, подержались, объяснили, как кто должен действовать. Такое было впервые: на простом языке, понятном футболистам, нам донесли, как, оказывается, нужно играть в футбол. Поэтому я ещё сравнивал с ним Оборина, что это был прошлый век, небо и земля.

Рахимова очень плохо провожали из «Уфы»? Его везде плохо провожают, потому что у него был дерьмовый характер, как и у Черчесова. Поэтому такой слив, они людей не любят. Если сказать грубо и по-простому», – приводит слова Попова Metaratings.