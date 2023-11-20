Игрок «Арсенала» Окоронкво высказался о возможном возвращении в «Краснодар» зимой

Нападающий «Краснодара», проводящий нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале», Джонатан Окоронкво высказался о возможном чемпионстве «быков» и досрочном возвращении в клуб РПЛ.

«Хотел бы я стать чемпионом России, если «Краснодар» решит меня вернуть? Я думал об этом. Но «Краснодар» сейчас идёт на первом месте в чемпионате и выглядит очень хорошо. У них отличные шансы закончить сезон на первом месте. Так что не совсем ясно, а необходима ли им моя помощь. А мне нужно думать и о своей карьере.

Представим, что зимой я вернусь в «Краснодар», а игровой практики у меня не будет. Это не очень хорошо скажется на моей карьере. Конечно, мне будет приятно, если «Краснодар» станет чемпионом России, но мне хотелось бы наблюдать за этим не со стороны, а быть непосредственным участником событий. В Туле же я получаю игровое время и приношу пользу. Если «Краснодар» станет чемпионом, я с радостью отмечу это событие и буду очень счастлив. Но прямо сейчас лучшее решение для моей карьеры — это остаться в «Арсенале». Хочу продолжать забивать, чтобы команда вышла в РПЛ», — сказал Окоронкво в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Мелбет Первой лиги 20-летний нигериец забил 12 голов в 19 матчах за туляков.