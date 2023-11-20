Карпин: получаю удовольствие от работы главным тренером сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что ему приносит удовольствие работа во главе национальной команды.

«Приносит ли мне удовольствие работа в сборной? Да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде на «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.