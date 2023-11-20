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Карпин: получаю удовольствие от работы главным тренером сборной России

Карпин: получаю удовольствие от работы главным тренером сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что ему приносит удовольствие работа во главе национальной команды.

«Приносит ли мне удовольствие работа в сборной? Да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 20 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде на «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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