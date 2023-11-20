Итальянский журналист считает, что трансфер Гаича из ЦСКА в «Фиорентину» зимой невозможен

Журналист издания Violanews, которое специализируется на новостях о «Фиорентине», Саверио Пестуджиа отреагировал на слухи о возможном переходе защитника ПФК ЦСКА Милана Гаича в стан «фиалок» в зимнее трансферное окно.

«Я знаю, что новости об интересе «Фиорентины» к Гаичу были опубликованы газетой Corriere Dello Sport. Он отличный игрок, но он играет роль правого защитника. На этой позиции у «Фиорентины» есть Додо, который через два месяца снова будет доступен, а также Кайоде и ещё один многообещающий игрок. Я считаю, что в январе такой трансфер почти невозможен. Может, следующим летом, если бы «Фиорентина» продала Додо или Кайоде», — сказал Пестуджиа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.