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Зазулин: Бабич может усилить линию обороны «Зенита»

Зазулин: Бабич может усилить линию обороны «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин высказался о сербском защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.

«Бабич — хороший, быстрый, мощный левоногий защитник. Он обладает хорошими качествами, не деревянный (смеётся). Может усилить линию обороны «Зенита», если Алип уедет играть в другой чемпионат. В этом случае им могут заинтересоваться в Петербурге», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» из «Альмерии» за € 5 млн прошлым летом. В текущем сезоне защитник провёл за красно-белых девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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