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Директор по связям ЦСКА Брейдо опроверг создание медиакоманды

Директор по связям ЦСКА Брейдо опроверг создание медиакоманды
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг создание армейской медиакоманды.

«Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:

Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идёт о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что ЦСКА создал свою медиакоманду, где президентом клуба является Саид-Али Ахмаев, а его заместителем – Артём Поликарпов.

Напомним, в Медиалиге уже играет «Народная команда», созданная болельщиками «Спартака». Также в лиге выступает «Чисто Питер», существующий при поддержке «Зенита».

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