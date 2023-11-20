Директор по связям ЦСКА Брейдо опроверг создание медиакоманды

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг создание армейской медиакоманды.

«Так как многие пишут о создании медиакоманды ЦСКА, то считаем необходимым сообщить следующее:

Никакого отношения ПФК ЦСКА к этой команде не имеет, никаких обращений в наш клуб не поступало, никакого согласия от нас не было тем более. Возможно, речь идёт о спортобществе ЦСКА (отдельной структуре, не относящейся к футбольному ЦСКА), так как используется именно их эмблема, но в этом нам тоже только предстоит разобраться», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что ЦСКА создал свою медиакоманду, где президентом клуба является Саид-Али Ахмаев, а его заместителем – Артём Поликарпов.

Напомним, в Медиалиге уже играет «Народная команда», созданная болельщиками «Спартака». Также в лиге выступает «Чисто Питер», существующий при поддержке «Зенита».