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Агент Чавеса рассказал, когда игрок вернётся в «Динамо» из расположения сборной

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса, рассказал, когда игрок вернётся в стан бело-голубых из расположения сборной.

«Луис должен вернуться в среду или четверг. Всё будет зависеть от пересадочных рейсов», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Луис Чавес провёл суммарно 13 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», в которых отметился двумя забитыми мячами.

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).