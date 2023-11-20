Кавазашвили: выигрыш или проигрыш сборной России в матче с Кубой меня не волнует

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что его не волнует, победит или проиграет сборная России в матче с Кубой.

«Я ничего не жду от этой игры. Не могу сказать, что нам в обязательном порядке надо разгромить Кубу, потому что мы сильнее, мобильнее и так далее. Куба — далеко не самая сильная команда мира, поэтому обыграть их не должно доставить больших хлопот нашим ребятам.

Но не знаю, какую цель на данном этапе будет преследовать Карпин: будет опять ставить эксперименты и проверять новых футболистов, или наконец определился со стартовым составом. Валера может дать указание выиграть во что бы то ни стало. Либо же наигрывать костяк команды, вокруг которого будет формироваться состав. Выигрыш или проигрыш меня абсолютно не волнует», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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