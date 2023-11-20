Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: выигрыш или проигрыш сборной России в матче с Кубой меня не волнует

Кавазашвили: выигрыш или проигрыш сборной России в матче с Кубой меня не волнует
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что его не волнует, победит или проиграет сборная России в матче с Кубой.

«Я ничего не жду от этой игры. Не могу сказать, что нам в обязательном порядке надо разгромить Кубу, потому что мы сильнее, мобильнее и так далее. Куба — далеко не самая сильная команда мира, поэтому обыграть их не должно доставить больших хлопот нашим ребятам.

Но не знаю, какую цель на данном этапе будет преследовать Карпин: будет опять ставить эксперименты и проверять новых футболистов, или наконец определился со стартовым составом. Валера может дать указание выиграть во что бы то ни стало. Либо же наигрывать костяк команды, вокруг которого будет формироваться состав. Выигрыш или проигрыш меня абсолютно не волнует», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android