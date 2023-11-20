Организатор ЧМ-2022 рассказал о самом курьёзном происшествии во время турнира

Бывший менеджер соревнований Кубка мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, как на турнире канадская сборная устраивала ритуал перед каждым матчем.

«Самое, пожалуй, курьёзное произошло со сборной Канады. Как-то так получилось, что она была чуть ли не единственной командой, которая приезжала в полном составе на стадион за день до матча. Потом выяснилось почему. Они привозили с собой меч! Они незаметно его протаскивали с собой на поле, втыкали его в землю и собирались вокруг него, произнося какую-то молитву или что-то такое.

Я бы ещё понял, если это были бы скандинавские страны или условный Уэльс. Мы их совершенно случайно выловили – они это настолько незаметно делали, что не сразу удалось заметить. Потом начали уже проверять их уже в гостинице», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3 и 4:2 по серии пенальти) и выиграла турнир.