Организатор ЧМ-2022 рассказал, как делали чемпионскую раздевалку для Аргентины

Экс-менеджер соревнований чемпионата мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, как во время финала турнира готовили победную раздевалку для чемпиона.

«Было очень весело, там кое-что даже из мебели сломали. Забавная история была, как мы готовили для них раздевалку – за день до игры её нужно было обклеить в цвета финала, а сразу после матча — сделать чемпионский дизайн. Человек, который отвечал за это, ждал моей команды. 2:0, на 75-й минуте у нас был контрольной сбор тех, кто занимается церемонией награждения. Пока мы дошли до точки сбора, стало 2:1. Я сказал: «Ждём». Заходим в комнату сбора – 2:2. Понятно, что будет дополнительное время. И там 3:2. Меня уже спрашивают: «Ну что, идём?». Я говорю, что нет, всё ещё ждём. 3:3. Мы ждём, хотя там надо обклеить всю раздевалку. Там же ещё стоял огромный монитор в 180 дюймов, который весь турнир простоял без дела, но мы его использовали в итоге для того, чтобы показать победный фильм. В итоге всё успели!» – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.