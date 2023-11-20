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Организатор ЧМ-2022: у сборной Германии было самое странное требование из всех сборных

Организатор ЧМ-2022: у сборной Германии было самое странное требование из всех сборных
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Экс-менеджер соревнований чемпионата мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, у какой сборной были самые странные требования на турнире.

«У Германии. Они жили далеко на севере, в Шамале – это даже от «Аль-Байта», самого дальнего стадиона ЧМ, был час езды. Там тихо, спокойно, но постоянно приходилось ездить, поэтому за день до игры они приезжали в Доху, заселялись в гостиницу, тренировались, а потом оттуда ехали на матч. Из-за этого немцы просили нас устраивать ужин после игры, но не просто пиццу, а реальный ужин с сервировкой. В раздевалке! Хорошо, что в каждой раздевалке есть комната с искусственной травой. И мы им там и накрывали стол с вилками и ложками.

Они привезли своего повара и хотели, чтобы он готовил в гостинице, а потом привозил всё на стадион. Но по правилам безопасности так было нельзя, поэтому им давали то, что готовили на кухне на арене. Паста была точно, что-то ещё такое. Полноценный ужин. Когда они вылетели, мы выдохнули – одной проблемой стало меньше», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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