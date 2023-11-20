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ЦСКА не планирует продавать Милана Гаича зимой

ЦСКА не планирует продавать Милана Гаича зимой
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ЦСКА не планирует продавать Милана Гаича зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зимой ЦСКА не планирует расставаться ни с Гаичем, ни с другими игроками основного состава. Варианты возможны только в случае предложений выше рыночных», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее появилась новость, что итальянская «Фиорентина» хочет приобрести Гаича, также в сферу интересов «фиалок» входит Йосип Юранович из берлинского «Униона».

В сезоне-2023/2024 Гаич провёл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах. 27-летний серб забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал в составе французского «Бордо», а также за сербские «Црвену Звезду» и «ОФК Белград».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Милана Гаича в € 4 млн. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

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