«Разочаруюсь снова, как с Кенией». Ловчев — о своих ожиданиях от матча России с Кубой

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с национальной командой Кубы. Напомним, матч состоится сегодня, начало игры — в 19:30 мск.

«В последнее время раз за разом поднимается тема настроя сборной России перед матчами. На претензии стал отвечать Валерий Карпин — спрашивают о Мостовом, о Радимове.

Со сборной с момента отстранения от международных игр произошла любопытная трансформация. Когда мы слышали соперников по товарищеским матчам — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — то разговор был такой, что эти команды нам не соперники. А когда потом видели матчи, оказывалось, что наша команда несостоятельна. В клубах футболисты играли лучше, а мы слышали, что одной из задач было то, чтобы игроки не получили травмы. Но тогда матчи проводить просто не надо.

Стало понятно, что люди в сборной — тренер и игроки — должны поправить отношение к результату и к аудитории. Это сборная страны, и к ней нельзя так относиться, а зрители заплатили свои деньги и вправе требовать самоотдачи.

Пока у меня ожидание — разочаруюсь снова. Потому что последняя игра с Кенией была безобразна. Это ведь ещё и отношение к стране», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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