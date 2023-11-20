Защитник «Динамо» Даса пройдёт обследование из-за травмы бедра

Защитник московского «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса пройдёт обследование из-за травмы бедра.

«Даса находится в расположении сборной, сегодня его ждёт обследование по поводу травмы правого бедра. Оценить перспективы восстановления можно будет после того, как игрок вернётся в расположение клуба», — приводит сообщение клуба ТАСС.

Напомним, Даса получил повреждение в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года со сборной Румынии (1:2). Из-за травмы был заменён на 62-й минуте игры, вместо динамовца вышел Габи Каниховски.

30-летний израильтянин присоединился к московской команде, перейдя из голландского «Витесса» осенью 2022 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Даса сыграл 12 матчей в МИР РПЛ, в которых результативными действиями не отметился.