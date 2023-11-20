«Бенфика» не будет вступать в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Невешу

«Бенфика» не намерена начинать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Жоау Навеша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальцы знают об интересе к своему хавбеку со стороны «красных дьяволов», однако не будут вести диалог с представителями английского клуба в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в контракте футболиста с «орлами» есть тот же пункт, что и у аргентинца Энцо Фернандеса год назад: сумма отступных равна € 120 млн. Напомним, в прошлое зимнее трансферное окно Фернандес перешёл за эту сумму в «Челси».

В текущем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.