Россия — Куба: Карпин объявил стартовый состав на товарищеский матч

Сегодня, 20 ноября, состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды сыграют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Время начала матча — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовый состав:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Кузяев, Миранчук, Обляков, Головин, Чалов.

Куба: Аросарена, Перес, Диас, Санчес, Кальво, Торрес, Морехон, Эспино, Глоор, Парадела, Дельгадо.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.