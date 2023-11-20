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«Спортмастер» поблагодарил игроков сборной Кубы за покупку бутс в их магазине

«Спортмастер» поблагодарил игроков сборной Кубы за покупку бутс в их магазине
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Управляющий делами компании «Спортмастер» Сергей Агибалов прокомментировал новость о том, что футболисты сборной Кубы перед товарищеским матчем с Россией поехали в спортивный магазин сети, чтобы купить бутсы, подходящие для игры на натуральном газоне поля в Волгограде.

«Приобретение бутс профессиональными футболистами в магазине «Спортмастер» — это наша гордость. Каждый выбрал бутсы под себя. Мы найдём способ поблагодарить сборную Кубы по футболу за такой выбор, готовы к дальнейшему сотрудничеству. В том числе мы сейчас соберём экипировку, мячи и передадим на Кубу через команду — детям, подрастающим футболистам», — приводит слова Агибалова «РБ Спорт».

Товарищеская игра между командами пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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