Организатор ЧМ-2022 — о расписании турнира: одну ошибку мы всё же допустили

Экс-менеджер соревнований чемпионата мира – 2022 Алишер Никимбаев рассказал, что во время планирования матчей турнира организаторы сделали всего одну ошибку.

«Саудовцы также были лидерами по количеству купленных билетов в Hospitality. А ещё мексиканцы. Почему Мексика играла два матча на «Лусаиле», как думаете? В системе было видно, из какой страны покупаются билеты. Мы продавали билеты и скай-боксы, не зная, на каком именно стадионе будут матчи. Потом мы собрали аналитику по продажам, часа три сидели и решали, кто на каком стадионе будет играть и во сколько. Мы принимали во внимание разные факторы – например, Англия не могла играть в час дня из-за трансляций. Но одну ошибку мы всё же совершили – поставили игру Саудовской Аравии и Аргентины на ранний слот, из-за чего саудовцам было неудобно ехать из дома на игру», – сказал Никимбаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.