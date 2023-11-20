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Андрей Каряка прокомментировал переговоры на должность тренера в «Текстильщик»

Главный тренер «Родина Медиа» Андрей Каряка прокомментировал информацию о своём назначении на должность тренера в «Текстильщик».

«Могу ли я возглавить «Текстильщик»? Давайте другой вопрос.

Были ли переговоры с ивановской командой? У вас есть другая тема?

Открыт ли я для предложений из профессионального футбола? Да.

Готов ли я покинуть «Родину Медиа»? Я не планирую покинуть медийную команду. Я просто открыт для переговоров. Пока ничего больше сказать не могу», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

На данный момент «Текстильщик» возглавляет Игорь Колыванов. Ивановская команда заняла пятое место в группе «Серебро» в Leon-Второй лиге и не смогла выйти в группу «Золото».

45-летний Каряка работал лишь ассистентом главного тренера в «Амкаре», «Родине» и «Торпедо».