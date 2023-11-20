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«Химки» разгромили «Аланию» и поднялись на третье место в таблице Первой лиги

«Химки» разгромили «Аланию» и поднялись на третье место в таблице Первой лиги
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Сегодня, 20 ноября, прошёл матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток) Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Химки» разгромили «Аланию» со счётом 4:1.

В самом начале встречи, на пятой минуте, Александр Руденко открыл счёт в матче, выведя «Химки» вперёд. Под конец первого тайма, на 40-й минуте, Ислам Машуков сравнял счёт. В начале второй половины, на 52-й минуте, Хетаг Хосонов вновь вывел «Химки» вперёд. На 61-й минуте Аршак Корян удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте Руденко оформил дубль, установив окончательный счёт встречи — 4:1, разгромная победа «Химок».

После результата данного матча «Химки» поднялись на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 19 встречах. «Алания» располагается на шестой строчке с 31 очком.

Россия - Мелбет Первая лига . 19-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 4
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Машуков – 40'     1:2 Хосонов – 52'     1:3 Корян – 61'     1:4 Руденко – 70'    
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