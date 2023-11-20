«Химки» разгромили «Аланию» и поднялись на третье место в таблице Первой лиги

Сегодня, 20 ноября, прошёл матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток) Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Химки» разгромили «Аланию» со счётом 4:1.

В самом начале встречи, на пятой минуте, Александр Руденко открыл счёт в матче, выведя «Химки» вперёд. Под конец первого тайма, на 40-й минуте, Ислам Машуков сравнял счёт. В начале второй половины, на 52-й минуте, Хетаг Хосонов вновь вывел «Химки» вперёд. На 61-й минуте Аршак Корян удвоил преимущество гостей. На 70-й минуте Руденко оформил дубль, установив окончательный счёт встречи — 4:1, разгромная победа «Химок».

После результата данного матча «Химки» поднялись на третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков в 19 встречах. «Алания» располагается на шестой строчке с 31 очком.