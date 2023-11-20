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Собослаи выпил венгерскую водку вместе с фанатами после победы над Черногорией

Собослаи выпил венгерскую водку вместе с фанатами после победы над Черногорией
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Полузащитник английского «Ливерпуля» и Сборной Венгрии Доминик Собослаи выпил венгерскую водку вместе с фанатами после победы над Черногорией (3:1).

В отборочной игре на чемпионат Европы 2024 года сборная Черногории открыла счёт, голом на 36-й минуте отметился Слободан Рубежич. Венгрия смогла выйти вперёд благодаря дублю полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи. Первый гол футболист забил на 66-й минуте, а второй — на 68-й. Третий мяч хозяев был забит на 90+2-й минуте. Его автором стал Жолт Надь. Также Собослаи стал лучшим игроком матча.

Уже после игры футболист мерсисайдцев вместе с фанатами отметил победу и выход сборной Венгрии в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

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