Валерий Карпин рассказал, какие задачи стоят перед сборной России в матче с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие задачи стоят перед игроками национальной команды в предстоящем товарищеском матче с Кубой.

«Какие задачи стоят перед сборной? Сначала выиграть, главная задача, как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведём времени в атаке, чем в обороне.

Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).