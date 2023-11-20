Алаба — о возвращении в «Баварию»: не люблю загадывать. Чувствую себя комфортно в Мадриде

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о слухах, связывающих его с переходом в «Баварию».

«Возвращение в «Баварию»? Я не заглядываю так далеко вперёд. Чувствую себя очень комфортно в Мадриде.

Мне нравится «Реал». У меня поставлены предельно чёткие совместные цели с этой командой. Мои мысли здесь, связаны они только с мадридским клубом», — приводит слова Алабы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Алаба выступал за «Баварию» на протяжении 12 лет. Австриец перешёл в «Реал» летом прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.