«Что будет, если объединить футбол и рок?» ЦСКА анонсировал матч с «Динамо»

Московский ЦСКА анонсировал матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который пройдёт 25 ноября, в стиле рока.

«Что будет, если объединить футбол и рок? Узнаем уже в эту субботу на «ВЭБ Арене»!

В день игры с «Динамо» мы организуем для вас рок-матчдей прямо на стадионе!

Хедлайнером предматчевой программы станет легендарный Найк Борзов!» — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале московского ЦСКА.

На данный после 15 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьей позиции с таким же количеством очков. Лидером является «Краснодар», у которого 32 очка, а его ближайший преследователь – «Зенит» с 30 очками.