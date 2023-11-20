Россия — Куба: Обляков открыл счёт

Сегодня, 20 ноября, проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступают Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 22-й минуте Иван Обляков покатил в штрафную налево на Александра Головина, который сделал обратную передачу, с которой армеец в касание отправил мяч в сетку.
В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.
Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
- 20 ноября 2023
-
20:53
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:25
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:58
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:40
-
19:40
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:17
-
19:08
-
19:04
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:41
-
18:35
-
18:33