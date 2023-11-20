Попов: игромания в футболе? Вся Россия, думаю, ставит. В РПЛ, может, поменьше

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о проблеме игровой зависимости в российском футболе.

«Недавно Александр Бухаров признался, что у него была игровая зависимость. В «Рубине» это ощущалось или никто ничего не знал тогда? Да как не знал? Всё время в карты играл. Всё нормально. Ну играет себе человек, никому не мешает. Пусть играет – лишь бы это не мешало его здоровью. Доиграл и был лучшим бомбардиром. Ничего такого. У каждого свои минусы есть, лишь бы они не мешали его профессиональной деятельности.

Сталкивался ли с игроманией в футболе? Много таких было? Мне кажется, в дубле все играют. Видимо, потому что хотят заработать денег. Раньше были автоматы, они в них резались. Потом появились карточные игры, потом – ставки. Мне кажется, все дублёры, все детские тренеры, все ставят. Вся Россия, думаю, ставит. В Премьер-Лиге, может, поменьше. Потому что мозгов у футболистов побольше», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, ранее полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был отстранён от футбола на семь месяцев из-за ставок, а агент итальянского полузащитника признался, что Николо страдает от игровой зависимости. Также игрок «Ньюкасла» Сандро Тонали в минувшем октябре получил десятимесячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок.