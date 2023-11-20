Попов: Черчесов никому не нужен, на матче «Локомотив» — «Спартак» он просто пощёлкал лицом

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о бывшем главном тренере сборной России и «Ференцвароша» Станиславе Черчесове, а также предположил, зачем он появился в шарфе железнодорожников на матче «Локомотив» – «Спартак».

«На матче «Локомотив» – «Спартак» Черчесов всех удивил появлением в шарфе железнодорожников. Зная его лично, могу ли предположить, что он этим хотел сказать? Да он просто пощёлкал лицом. Типа я здесь, я свободен, выбирайте меня. Да никому он не нужен, иначе давно бы уже где-нибудь тренировал, если бы был нужен кому-то из солидных клубов. В несолидные он не пойдёт, а в солидные его не приглашают. Но это моё мнение.

Он «продавал» себя? Конечно. Он знаменитая личность, конечно, камера его выхватит и будет снимать. Это же невозможно отрицать. Да, Черчесов на футболе, это надо показать всем, чтобы видели, и ему плюс, чтобы не забывали. О, Черчесов же в России, давай-ка его возьмём тренером. Может, так кто-то вспомнит? И тут же наберёт его», — приводит слова Попова Metaratings.