Россия — Куба: Мостовой забил очередной гол россиян

Сегодня, 20 ноября, проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступают Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте Иван Обляков покатил в штрафную налево на Александра Головина, который сделал обратную передачу, с которой армеец в касание отправил мяч в сетку.

На 30-й минуте Головин с левого фланга покатил в центр на Облякова, полузащитник ЦСКА в касание вернул мяч 17-му номеру россиян, который с правой ноги точно пробил в нижний угол.

На 34-й минуте Головин запрессинговал вратаря Кубы, который по итогу ошибся в передаче. Фёдор Чалов подхватил мяч и покатил на Антона Миранчука, который спокойно пробил в правый нижний угол.

На 55-й минуте Александр Солдатенков в центре поля выиграл воздух и сделал пас на Чалова, Фёдор увидел подключившегося Александра Сильянова и скинул ему мяч. Защитник «Ростова» из позиции форварда расстрелял голкипера Кубы.

На 66-й минуте Андрей Мостовой накрыл прессингом защитника, он сделал слабый пас на голкипера, вратарь успел к мячу, но покатил точно на Александра Соболева, который не промахнулся по пустым воротам.

На 68-й минуте Сергей Волков отдал на ход открывшемуся Мостовому, Андрей от лицевой прострелил в центр штрафной, где никем не прикрытый Данил Пруцев отправил шестой мяч в сетку ворот Кубы.

На 74-й минуте Мостовой покатил на Никиту Кривцова в штрафную, который подработал мяч и с достаточно острого угла точно пробил под перекладину.

На 78-й минуте Соболев оказал давление на голкипера кубинцев, отобрал мяч и сделал прострельный пас на дальний угол вратарской, где одинокий Мостовой не промахнулся по пустым воротам.

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.