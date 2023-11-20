Первая лига: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

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В понедельник, 20 ноября, матчем московских «Торпедо» и «Родины» завершился 19-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 19-го тура Первой лиги:

«Шинник» (Ярославль) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:2;

«Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:1;

«Динамо» (Махачкала) — «Тюмень» — 3:1;

«Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула) — 0:2;

«Кубань» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» — 1:1;

«Черноморец» (Новороссийск) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:1;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сокол» (Саратов) — 0:0;

«Алания» (Владикавказ) — «Химки» — 1:4;

«Торпедо» (Москва) — «Родина» (Москва) — 1:1.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 37 очков за 19 матчей. На втором месте располагается «Тюмень» (35). На третьей строчке находятся подмосковные «Химки» (34), на четвёртой — «Акрон» (34).