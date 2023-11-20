Шавло: сборная Кубы — слабая команда, но таких тоже надо обыгрывать

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал разгромную победу сборной России над Кубой со счётом 8:0 в товарищеском матче.

«Это небольшой сбор ребят, просмотр кандидатов, совместный тренировочный процесс. Ну и второе — контрольная игра. Соперник, к сожалению, тот, которого можем пригласить и кто согласен. К сожалению, топовые команды мы пригласить не можем — Бразилия и Аргентина играют отборочные. Приходится играть против таких команд. Ребята играют нормально, забивают. Приятно, что некоторые забили свои первые голы. Сборная Кубы — слабая команда по сравнению с европейскими. Но такие команды тоже надо обыгрывать и играть против таких соперников», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.