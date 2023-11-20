Ткаченко: Бакаев получает в «Аль-Вахде» не меньше, чем в «Зените»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об условиях, на которых в ОАЭ играет его клиент — полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.

Почему считаю данное трансферное направление перспективным? Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития карьеры. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.

Зарплаты там высокие. В «Аль-Вахде» Бакаев получает не меньше, чем в «Зените». При этом петербуржцы не платят часть его оклада. Это совершенно нормальная экономическая вещь», – сказал Ткаченко в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды в середине сентября этого года. В текущем сезоне полузащитник провёл за новую команду шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.