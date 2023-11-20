Певица Афродита исполнила песню «Валера» после победы России над Кубой со счётом 8:0

Сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступали Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.

После матча певица Афродита, как и обещали, выступила с песней «Валера» в честь главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что певица выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче.

Напомним, это самая крупная победа сборной России при Валерии Карпине. Ранее наиболее крупной победой при Карпине был матч европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Кипра в 2021 году. Тогда сборная России одержала разгромную победу со счётом 6:0. Карпин является главным тренером сборной России с 23 июля 2021 года.