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Головин — о матче с Кубой: такие эмоции возвращают нас в футбол. Было весело

Головин — о матче с Кубой: такие эмоции возвращают нас в футбол. Было весело
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Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал разгромную победу своей команды в сегодняшнем товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные», — передает слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.

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