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Александр Головин: поле на стадионе в Волгограде в плохом состоянии

Александр Головин: поле на стадионе в Волгограде в плохом состоянии
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что поле на стадионе в Волгограде было в плохом состоянии.

«Честно сказать, поле плохого состояния. Но профессиональные игроки должны адаптироваться к любому полю. Особой проблемы не вижу», — передает слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Александр Головин в этом товарищеском матче отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.

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