Главный тренер Кубы: в нашей команде нет игроков такого уровня, как в сборной России

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился эмоциями от товарищеского матча, в котором его команда разгромно уступила России — 0:8.

«В нашей команде нет игроков такого уровня. Ритм игры тоже был разный. Ощущалась и поддержка стадиона. Также в нашей команде много молодых игроков. Они приехали, чтобы расти профессионально. И рады опыту, который получили во время этой игры», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.