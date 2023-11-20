Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер Кубы: в нашей команде нет игроков такого уровня, как в сборной России

Главный тренер Кубы: в нашей команде нет игроков такого уровня, как в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился эмоциями от товарищеского матча, в котором его команда разгромно уступила России — 0:8.

«В нашей команде нет игроков такого уровня. Ритм игры тоже был разный. Ощущалась и поддержка стадиона. Также в нашей команде много молодых игроков. Они приехали, чтобы расти профессионально. И рады опыту, который получили во время этой игры», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Материалы по теме
Александр Головин рассказал о взаимопонимании с Чаловым и Обляковым на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android