Веретенников: нужно было серьёзно отнестись к матчу с Кубой, что сборная России и сделала

Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников заявил, что сборная России серьёзно отнеслась к Кубе.

«Не вижу никакой разницы, какой соперник. Играть надо, и игра с Кубой нужна была для сборной России. Нужно было серьёзно отнестись, что команда и сделала — забила восемь мячей. Нам сейчас не до какого-то большого выбора. С кем договариваются, с тем сборная и играет.

Нет ли ощущения, что сборная совсем не почувствовала сопротивления? Какая разница? Здесь главное — результат и то, что сборная живёт и демонстрирует свой уровень, забивая восемь голов. Пусть это и не самый сильный соперник, но с любым нужно играть серьёзно», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.