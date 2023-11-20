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Веретенников: нужно было серьёзно отнестись к матчу с Кубой, что сборная России и сделала

Веретенников: нужно было серьёзно отнестись к матчу с Кубой, что сборная России и сделала
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Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников заявил, что сборная России серьёзно отнеслась к Кубе.

«Не вижу никакой разницы, какой соперник. Играть надо, и игра с Кубой нужна была для сборной России. Нужно было серьёзно отнестись, что команда и сделала — забила восемь мячей. Нам сейчас не до какого-то большого выбора. С кем договариваются, с тем сборная и играет.

Нет ли ощущения, что сборная совсем не почувствовала сопротивления? Какая разница? Здесь главное — результат и то, что сборная живёт и демонстрирует свой уровень, забивая восемь голов. Пусть это и не самый сильный соперник, но с любым нужно играть серьёзно», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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