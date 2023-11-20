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Тренер Кубы Кастильо ответил на вопрос о продаже мест в сборной

Тренер Кубы Кастильо ответил на вопрос о продаже мест в сборной
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Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо ответил на вопрос о продаже мест в сборной.

«Информация о продаже мест в сборной Кубы? Эта информация не соответствует действительности. Каждого участника и представителя команды выбирают в разных лигах. Мы выбираем самых талантливых. Есть внутренние процессы и механизмы отбора. Игроки демонстрируют лучшие качества. В сборной Кубы никто не продаёт места», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.

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