Тренер Кубы Кастильо: сегодняшний матч не будет сниться мне в кошмарах

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо заявил, что сегодняшний товарищеский матч со сборной России не будет сниться ему в кошмарах.

«Сегодняшний матч не будет сниться мне в кошмарах. Мы видим наши ошибки. Видим уровень соперника. Мы проанализируем матч. Этот матч оказал большое влияние на наш рост. И мы будем работать дальше», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды. Также на 85-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.