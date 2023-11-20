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Видео: реакция Карпина на песню «Валера» после матча сборной России

Видео: реакция Карпина на песню «Валера» после матча сборной России
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Сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступали Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.

После матча певица Афродита, как и обещали, выступила с песней «Валера» в честь главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что певица выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче. Валерий Карпин отреагировал на исполнение песни «Валера» после матча.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды.

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