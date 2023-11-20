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Президент РФС Дюков подвёл итоги для российского футбола в 2023 году

Президент РФС Дюков подвёл итоги для российского футбола в 2023 году
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги для российского футбола в 2023 году.

«Если коротко говорить об итогах, то наши национальные команды играют, что важно. Наши сборные интересны нашим болельщикам — это главное.

Наверное, удалось реализовать не всё с точки зрения сборной. Мы планировали провести один или два матча в июне, но вы знаете, что этого не случилось. Был ряд соперников, с которыми мы хотели бы сыграть и имели договорённости. Но по разным причинам это не получилось. В целом можно сказать, что всё более или менее получилось», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В понедельник, 20 ноября, сборная России в родных стенах разгромила национальную команду Кубы — 8:0. Товарищескую игру, проходившую в Волгограде, посетили 40 706 болельщиков.

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