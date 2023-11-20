Президент РФС Дюков: будем привозить сборную России в регионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что планируется привозить сборную России в регионы.

«Будем привозить сборную в регионы в том числе. Нужно играть в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. В Волгограде замечательная арена, замечательные болельщики, которые знают и понимают футбол, умеют поддерживать команду. Могу только пожелать скорейшего возвращения в Первую лигу, а затем в РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды. Также на 85-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.