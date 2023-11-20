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РФС обсуждает возможные матчи сборной России в марте и июне

РФС обсуждает возможные матчи сборной России в марте и июне
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что РФС обсуждает возможные матчи сборной России в марте и июне.

«Работа по матчам сборной на следующий год уже ведётся. Обсуждаем возможные матчи в марте и июне», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Ранее, в последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта).

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