Глава РФС Дюков объяснил важность товарищеских матчей для сборной России

Глава РФС Александр Дюков объяснил важность товарищеских матчей для сборной России.

«Безусловно, важно, что наша сборная играет. Конечно, результат тоже важен. Важно качество игры и результат. Забитые голы радуют болельщиков. Я хочу сказать, что эти матчи нужны. Они нужны российскому футболу, РФС. Прежде всего они нужны игрокам. Не все игроки сейчас имеют возможность получать опыт международных матчей. Этот опыт нужен. В любом случае игроки, которые приезжают а сборные, понятно, что у них есть свои одноклубники, тренеры в клубах, но смена обстановки, работа с другим тренером, со своим видением футбола развивает футболиста и позволяет ему прогрессировать. Сегодня мы все увидели, что эти матчи важны нашим болельщикам — аншлаг, поддержка. Всё матчи в этом году, если посмотреть на телевизионные рейтинги и доли, просмотры по телевидению, если посмотреть на заполненные арены. Было много болельщиков с командой Ирака в Петербурге, заполненная «ВТБ Арена» и сегодня аншлаг 40 тысяч. Это говорит о том, что сборная нужна, важна и интересна нашим болельщикам», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.