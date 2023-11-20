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Глава РФС Дюков объяснил важность товарищеских матчей для сборной России

Глава РФС Дюков объяснил важность товарищеских матчей для сборной России
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Глава РФС Александр Дюков объяснил важность товарищеских матчей для сборной России.

«Безусловно, важно, что наша сборная играет. Конечно, результат тоже важен. Важно качество игры и результат. Забитые голы радуют болельщиков. Я хочу сказать, что эти матчи нужны. Они нужны российскому футболу, РФС. Прежде всего они нужны игрокам. Не все игроки сейчас имеют возможность получать опыт международных матчей. Этот опыт нужен. В любом случае игроки, которые приезжают а сборные, понятно, что у них есть свои одноклубники, тренеры в клубах, но смена обстановки, работа с другим тренером, со своим видением футбола развивает футболиста и позволяет ему прогрессировать. Сегодня мы все увидели, что эти матчи важны нашим болельщикам — аншлаг, поддержка. Всё матчи в этом году, если посмотреть на телевизионные рейтинги и доли, просмотры по телевидению, если посмотреть на заполненные арены. Было много болельщиков с командой Ирака в Петербурге, заполненная «ВТБ Арена» и сегодня аншлаг 40 тысяч. Это говорит о том, что сборная нужна, важна и интересна нашим болельщикам», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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