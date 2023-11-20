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Карпин назвал топ-3 матча сборной России в 2023 году по самоотдаче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал топ-3 матча сборной России в 2023 году по самоотдаче.

«Было опасение за состояние газона. Но поле выдержало два тайма. Претензий быть не может.

Главный матч года с точки самоотдачи? Камерун. Топ-3? Иран, Камерун и Ирак или Куба», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сборная России обыграла сборную Камеруна (1:0), Ирака (2:0) и сыграла вничью 1:1 с Ираном.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды. Также на 85-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.