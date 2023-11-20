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Глава РФС: нам важно, чтобы сборную видели болельщики. Приоритет — играть в России

Глава РФС: нам важно, чтобы сборную видели болельщики. Приоритет — играть в России
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что важно, чтобы сборную видели болельщики, поэтому приоритет играть в России.

«Нам важно, чтобы футбол увидели наши болельщики. Для нас приоритет — играть в России», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Также на 85-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.

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